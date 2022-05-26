Российскому сержанту Вадиму Шишимарину поспешили с приговором, что может дать ему возможность обжаловать его в ЕСПЧ, считают юристы.

Юрист из киевского Центра защиты гражданских свобод заявил Владимир Яворский в комментарии DW сказал, что дело Шишимарина могло быть переквалифицировано как умышленное убийство, совершенное группой лиц, или как превышение полномочий, повлекшее смерть. По этим статьям приговор 10-12 лет. То есть, это основание для обжалования существующего приговора в ЕСПЧ.

Адвокат Виталий Тытыч, представлявший родственников погибших на Евромайдане, не считает это дело образцовым. Расследование, по его мнению, было неполным, экспертизы - поспешными, свидетели - странными. Тытыч указывает на то, что свидетелем со стороны обвинения внезапно выступил еще один российский военный - рядовой Иван Матисов, находившийся в том же автомобиле, что и Вадим Шишимарин.

"Были определенные процессуальные нарушения. Почему Матисов - не на скамье подсудимых вместе с Шишимариным? Ведь они были вместе в момент совершения преступления? Очевидно, что обвинение не рассматривало их как преступную группу или эксцесс исполнителя. А это важно для квалификации преступления", - говорит он.

Напомним, Вадиму Шишимарину за убийство 62-летнего жителя поселка Чупаховка Сумской области Александра Шелипова дали пожизненное. Он признал свою вину.

Адвокаты Вадима Шишимарина намерены подавать апелляцию на приговор.

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