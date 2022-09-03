Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Олефиренко с должности главы Генической районной администрации Херсонской области.

Соответствующее распоряжение об увольнении опубликовано на сайте Офиса президента.

Известно, что Зеленский подписал документ 2 сентября, распоряжения о новом назначении пока не было.

Геническ находится под контролем РФ с первого дня войны.

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