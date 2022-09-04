Ночью 4 сентября в Киевском районе Харькова в результате удара РФ произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

По данным ГосЧС, пожар охватил 2200 кв.м. Все застройки ресторана были из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.

Горели два основных здания и летний павильон, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.

Также появились утренние фото, на которых виден масштаб последствий пожара. Выгорело почти все.

Накануне появились новые фото последствий ночного обстрела Харькова ракетами С-300. Разрушен спорткомплекс "Локомотив".

Также "Страна" писала, как 2 сентября ночью россияне ударили по Холодногорскому району Харькова, повредив автомобили.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

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