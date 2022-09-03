Нефтегазовые доходы России растут не вопреки, а благодаря западным санкциям. Такое мнение высказал французский тележурналист Франсуа Ленгле в эфире телеканала RTL.

"Она (Россия. - Ред.) буквально купается в деньгах... Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены (на нефть и газ - Ред.), развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", - заявил Ленгле.

По его словам, пока покупателям нефти и газа в странах Запада приходится экономить, бороться с ростом инфляции в своих странах и затягивать пояса, Россия зарабатывает огромные деньги от продажи своих энергоносителей.

"Европейские страны заплатили Путину более €86 млрд с 24 февраля... Это €3700 каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более €300 тыс., и это не считая другие страны", - заявил журналист.

Ранее сообщалось, что доходы РФ от экспорта нефти за июнь превысили $20 млрд. Такие данные озвучило Международное энергетическое агентство (МЭА).

А доходы РФ от поставок газа в Европу за первые два месяца войны выросли вдвое.