Недавно побывавший в Киеве Пенн теперь невъездной в Россию. Скриншот

Россия расширила ответные санкции против США, включив в черный список 25 человек: членов конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленных американских чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 чел.), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - сказано на сайте.

В санкционный список попали:

  • Мэтью Аксельрод – заместитель министра торговли
  • Брюс Бодин – старший вице-президент компании "Мозаик"
  • Дэвид Буррит – исполнительный директор металлургического концерна "Ю-Эс стил"
  • Даниэль Важдич – глава лоббистской фирмы "Йорктаун солюшнс"
  • Пол Гобл – сотрудник Института мировой политики
  • Лоренсо Гонсалвес – президент компании горнодобывающего сектора "Кливленд клиффс"
  • Дон Грэйвс – заместитель министра торговли
  • Риота Джонен - директор "Всемирного движения за демократию"
  • Марк Келли – сенатор от Демократической партии (штат Аризона)
  • Тэа Кендлер – заместитель министра торговли 
  • Виктория Клемент – глава консалтинговой компании "Централ Эйша инсайтс"
  • Кевин Крамер – сенатор от Республиканской партии (штат Северная Дакота)
  • Дэвид Крэйн – глава НПО "Глобал эккаунтабилити нетворк"
  • Джереми Пелтер – заместитель министра торговли
  • Шон Пенн – актер, режиссер, продюсер
  • Томас Перриелло – исполнительный директор фондов "Открытое общество"
  • Джина Раймондо – министр торговли
  • Майкл Раундс - сенатор от Республиканской партии (штат Южная Дакота)
  • Джон Серафини – старший управляющий компании "Хоукай 360"
  • Кирстен Синема – сенатор от Демократической партии (штат Аризона)
  • Ричард Скотт – сенатор от Республиканской партии (штат Флорида)
  • Стивен Старр – основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа
  • Бен Сстиллер – актер, режиссер, продюсер
  • Патрик Туми – сенатор от Республиканской партии (штат Пенсильвания)
  • Энтони Уилл – президент химической компании "Си-Эф индастриз".

Ранее "Страна" сообщала, что незадолго до введения этих санкций Владимир Зеленский наградил Стиллера и Пенна государственными наградами.

Также мы писали, что в начале августа США ввели санкции против Алины Кабаевой и назначенных Россией "руководителей" оккупированных украинских территорий.

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