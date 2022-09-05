Россия расширила ответные санкции против США, включив в черный список 25 человек: членов конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленных американских чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 чел.), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - сказано на сайте.

В санкционный список попали:

Мэтью Аксельрод – заместитель министра торговли

Брюс Бодин – старший вице-президент компании "Мозаик"

Дэвид Буррит – исполнительный директор металлургического концерна "Ю-Эс стил"

Даниэль Важдич – глава лоббистской фирмы "Йорктаун солюшнс"

Пол Гобл – сотрудник Института мировой политики

Лоренсо Гонсалвес – президент компании горнодобывающего сектора "Кливленд клиффс"

Дон Грэйвс – заместитель министра торговли

Риота Джонен - директор "Всемирного движения за демократию"

Марк Келли – сенатор от Демократической партии (штат Аризона)

Тэа Кендлер – заместитель министра торговли

Виктория Клемент – глава консалтинговой компании "Централ Эйша инсайтс"

Кевин Крамер – сенатор от Республиканской партии (штат Северная Дакота)

Дэвид Крэйн – глава НПО "Глобал эккаунтабилити нетворк"

Джереми Пелтер – заместитель министра торговли

Шон Пенн – актер, режиссер, продюсер

Томас Перриелло – исполнительный директор фондов "Открытое общество"

Джина Раймондо – министр торговли

Майкл Раундс - сенатор от Республиканской партии (штат Южная Дакота)

Джон Серафини – старший управляющий компании "Хоукай 360"

Кирстен Синема – сенатор от Демократической партии (штат Аризона)

Ричард Скотт – сенатор от Республиканской партии (штат Флорида)

Стивен Старр – основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа

Бен Сстиллер – актер, режиссер, продюсер

Патрик Туми – сенатор от Республиканской партии (штат Пенсильвания)

Энтони Уилл – президент химической компании "Си-Эф индастриз".

Ранее "Страна" сообщала, что незадолго до введения этих санкций Владимир Зеленский наградил Стиллера и Пенна государственными наградами.

Также мы писали, что в начале августа США ввели санкции против Алины Кабаевой и назначенных Россией "руководителей" оккупированных украинских территорий.