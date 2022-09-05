Россия ввела санкции против награжденных Зеленским актеров Бена Стиллера и Шона Пенна
Россия расширила ответные санкции против США, включив в черный список 25 человек: членов конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленных американских чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 чел.), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - сказано на сайте.
В санкционный список попали:
- Мэтью Аксельрод – заместитель министра торговли
- Брюс Бодин – старший вице-президент компании "Мозаик"
- Дэвид Буррит – исполнительный директор металлургического концерна "Ю-Эс стил"
- Даниэль Важдич – глава лоббистской фирмы "Йорктаун солюшнс"
- Пол Гобл – сотрудник Института мировой политики
- Лоренсо Гонсалвес – президент компании горнодобывающего сектора "Кливленд клиффс"
- Дон Грэйвс – заместитель министра торговли
- Риота Джонен - директор "Всемирного движения за демократию"
- Марк Келли – сенатор от Демократической партии (штат Аризона)
- Тэа Кендлер – заместитель министра торговли
- Виктория Клемент – глава консалтинговой компании "Централ Эйша инсайтс"
- Кевин Крамер – сенатор от Республиканской партии (штат Северная Дакота)
- Дэвид Крэйн – глава НПО "Глобал эккаунтабилити нетворк"
- Джереми Пелтер – заместитель министра торговли
- Шон Пенн – актер, режиссер, продюсер
- Томас Перриелло – исполнительный директор фондов "Открытое общество"
- Джина Раймондо – министр торговли
- Майкл Раундс - сенатор от Республиканской партии (штат Южная Дакота)
- Джон Серафини – старший управляющий компании "Хоукай 360"
- Кирстен Синема – сенатор от Демократической партии (штат Аризона)
- Ричард Скотт – сенатор от Республиканской партии (штат Флорида)
- Стивен Старр – основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа
- Бен Сстиллер – актер, режиссер, продюсер
- Патрик Туми – сенатор от Республиканской партии (штат Пенсильвания)
- Энтони Уилл – президент химической компании "Си-Эф индастриз".
Ранее "Страна" сообщала, что незадолго до введения этих санкций Владимир Зеленский наградил Стиллера и Пенна государственными наградами.
Также мы писали, что в начале августа США ввели санкции против Алины Кабаевой и назначенных Россией "руководителей" оккупированных украинских территорий.