Украина ввела персональные санкции против мужчины, который сопровождал членов миссии МАГАТЭ во время их вчерашнего посещения Запорожской АЭС.

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

Человеком, сопровождавшим экспертов МАГАТЭ, оказался советник генерального директора "Росатома" Ренат Карчаа.

"Сегодня - гид на станции, а завтра - ты под санкциями. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит экскурсию для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", - написал Галущенко.

Министр энергетики добавил, что более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", находятся в санкционном перечне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский негативно оценил инспекцию Запорожской АЭС представителями МАГАТЭ.

Президент заявил, что россияне "пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по станции".

Ранее мы писали, что на Запорожской АЭС после отъезда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси остались пять представителей миссии организации, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Оставшиеся члены делегации будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября.