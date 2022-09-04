Ситуация по газу и нефти в мире снова меняется.

Во-первых, в Европе усугубляется и так кризисная ситуация с газом.

3 сентября "Газпром" полностью остановил "Северный поток", который до этого был на ремонте, и вчера его как раз собирались запустить.

Официальная причина остановки — якобы, неисправности агрегата Trent 60. Речь в основном идет об утечке масла.

О необходимости устранения проблемы российский газовый монополист написал в письме президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод Северный поток полностью остановлен", – указано в заявлении "Газпрома".

Впрочем, в Siemens Energy на это парировали - утечка масла не такая уж серьезная поломка, скорее, — рутинная неисправность, которая не влияет на работу турбин и может быть устранена на месте. То есть, "Северный поток" можно было не останавливать.

Усомнились в технических причинах остановки газопровода и в Еврокомиссии.

То есть, эскалация по газу идет полным ходом. И хотя под конец дня объемы газа в Европу по "Северному потоку" все же пошли, они пока крайне небольшие. Вопрос стабильности прокачки остается открытым.

Во-вторых, намечаются новые решения по российской нефти, которой хотят установить потолок цены. Ожидается, что это будет от 40 до 70 долларов за баррель, то есть, дешевле рынка. Что может вынудить Россию полностью прекратить поставки (по крайней мере, на какое-то время)

Все это, как считают эксперты, уже в ближайшее время изменит ситуацию на мировом энергорынке.

Впрочем, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, удары по газовому и нефтерынку будут разной силы.

"По нефти, даже если Россия полностью прекратит поставки по фиксированной цене (а вице-премьер РФ Новак об этом заявлял - Ред.), особого коллапса не произойдет. Цены вначале могут взлететь до 140-160 долларов за баррель, но затем стабилизируются на отметке до 120 долларов", - отметил Корольчук.

По газу ситуация кардинально иная.

"Хотя Европа отчиталась о практически заполненных подземных хранилищах, встает вопрос где она сейчас будет брать газ, из какой трубы? Если сразу "распечатают" хранилища, уже к декабрю может возникнуть дефицит газа и у европейцев Новый год без газа, как когда-то в Украине, когда "Газпром" демонстративно закрутил нам вентиль. Ценники же на бирже на волне паники могут разогнаться и до 10 тысяч долларов за тысячу кубов", — прогнозирует Корольчук.

Разбирались, как меняется ситуация на газовом и нефтерынках, ждать ли рекордных цен и что это значит для Украины.

Судба "Северного потока"

"Северный поток" остановился на плановые работы 31 августа. Тогда "Газпром" сообщил о "профилактике" на газоперекачивающем агрегате. Возобновить работу газопровода планировали в 4:00 3 сентября.

Тем не менее, даже на фоне такой, на первый взгляд, "безобидной" паузы в работе "Северного потока" газовые котировки на европейских биржах сошли с ума - ценник становился на уровне 3500 долларов за тысячу кубов. Правда, затем откатился.

С одной стороны, на биржевые котировки начало влиять реальное сокращение поставок газа в Европу (после выключения "Северного потока" упала также прокачка в газопровод Opal в 5,5 раз - до порядка 200 тысяч кубов в час). С другой - включилась паника. Накануне отключения СП, 30 августа, "Газпром" прекратил поставки газа французской Engie. Поэтому на рынке не исключали новых "происков Путина".

И эти "страшилки" оправдались. Вместо запуска газопровода, сегодня "Газпром сообщил о его остановке - на этот раз на "неопределенное время".

Что, якобы, связано с реальными неисправностями (утечкой масла на компрессорной станции "Портовая"), которые теперь должен устранить производитель - компания Siemens Energy.

"Но сам Siemens не будет ничего ремонтировать - отправит в Канаду. То есть, это новая сага с турбиной, которую Канада сначала должна отремонтировать, затем передать Германии, а та - найти способ вернуть России", — говорит Корольчук.

Впрочем, в Siemens Energy говорят, что в остановке "Северного потока" не было особой нужды. Якобы, утечка масла - рутинная неисправность, которая устраняется на месте, не влияет на работу турбин и не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода.

"Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод ("Газпрома". - Ред.) не представляет собой техническую причину для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", - заявили в Siemens Energy.

При этом сам факт утечки масла они признали (представители компании был в составе группы, проводящей работы, и они подписали акт), то есть, формальный повод (пусть и с натяжкой) для остановки "Северного потока" все же был, - отмечает Корольчук.

Между тем, в Европе в версию с "утечкой масла" не сильно поверили.

"Заявление Газпрома сегодня днем о том, что он снова закрывает Северный поток-1 под ложным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также свидетельствует о цинизме России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", – прокомментировал спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

То есть, судя по риторике сторон, все идет к эскалации в газовом вопросе. Правда, к концу дня первые объемы газа по "Северному потоку" все же пошли. Но, скорее, тестовые.

Впрочем, вопросы к стабильности поставок по "Северному потоку" остаются.

В российской профильной среде считают, что о полноценном возобновлении прокачки газа через СП можно говорить не раньше, чем Европа выполнит требования "Газпрома" — даст гарантии, что турбины не попадают под действие санкций ЕС, Канады и Великобритании.

"Но, по сути, мы видим эскалацию конфликта по данному направлению. Европейцы считают, что они без "Северного потока" пройдут отопительный сезон, то есть у них некое успокоение есть из-за того, что они смогли выполнить целевой показатель, заполнить подземные хранилища на 80%. Соответственно, "Газпром" тоже повышает ставки, останавливает "Северный поток", и европейцы, я думаю, что до ноября по крайней мере, будут сохранять точно свою нынешнюю позицию, потому что для них сейчас сентябрь–октябрь — это сезон некоего успокоения.

Во-первых, жара спадает, потребители меньше кондиционированием занимаются, плюс пойдут дожди, нормально заработают атомные станции и гидроэнергетика, они смогут, может быть, даже еще больше наполнить подземные хранилища газом. Поэтому до начала отопительного сезона у них будет ложная, можно сказать, уверенность в том, что все прекрасно, все замечательно, отлично проходим отопительный сезон, и даже никакие "северные потоки" нам не нужны.

Но по мере развития отопительного сезона тут ситуация может меняться, потому что ежесуточно, даже при условии заполненности на 90% ПХГ, нужно будет получать большие объемы импорта. И я думаю, что критический момент настанет скорее во время второй части отопительного сезона, когда все подземные хранилища будут опустошены, и без российских объемов пройти отопительный сезон в нормальном режиме будет крайне-крайне сложно. Не исключено, что придется отключать какие-то категории потребителей от поставок энергии", — цитирует ведущего эксперта российского Финансового университета Игоря Юшкова издание bfm.ru

"Никто не может сказать наверняка, на какой еще газовый рычаг Россия может надавить завтра - остановит прокачку через украинскую ГТС, перестанет поставлять ресурс какой-либо европейской компании или нескольким, вообще перекроет вентиль - пока можно только гадать. Это уже все поняли и готовятся к холодной и сложной зиме. Вопрос теперь только в градусе", — говорит руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев.

"Газ может закончится уже в декабре"

Что это значит для Европы, которая и так уже предупредила бизнес о необходимости ужаться в энергопотреблении, а людей — о том, что в квартирах будет холодно и самое время закупать новые чайники?

С одной стороны, ЕС успешно заполняет подземные газовые хранилища, и даже делает это с опережением графика. Уровня в 80% запасов, на который хотели выйти к ноябрю, достигли на два месяца раньше.

Германия (а она одна из самых зависимых от российского газа европейских стран) к 1 ноября закачает 90% необходимых объемов в ПГХ.

При этом, как оказалось, одним из крупных поставщиков сжиженного газа в ЕС стал Китай, который традиционно является импортеров этого топлива. Как пишут западные СМИ, скорее всего, он перепродает европейцам импортируемый газ. Прежде всего российский, объемы импорта которого КНР резко нарастила.

Но подземные хранилища - это не трубный газ. Они рассчитаны на использование в отопительный период, когда растет потребление и тех объемов, что идут с газопровода, недостаточно.

То есть, если "Северный поток" не будет полноценно работать, то Европе придется еще до зимы "распечатывать" подземные хранилища и жить только на этом газе.

Тут есть сразу несколько проблем.

Первая - техническая.

"ПГХ находятся в разных странах Европы, но расположены они неоднородно. И не везде техническая возможность потреблять газ не только "по месту", но и поднять его, чтобы "загнать" его в трубу", — говорит Корольчук,

Вторая — с объемами.

"Через "Северный поток" в Европу поставляется порядка 56 млрд кубов газа в год. Ежедневная прокачка обычно была на уровне 150 млн, но в последнее время на фоне истории с одной из турбин, сократилась до 30 млн. По-хорошему, чтобы нормально перезимовать, Европе нужно выйти на отбор из СП 150 млн кубов в день. Если же СП остановится, нужно будет чем-то замещать порядка 4,6 млрд кубов в месяц или больше 23 млрд за отопительный сезон. ГХ на такую дополнительную нагрузку не были рассчитаны. Поэтому газ там может быстро закончится - уже в декабре появится дефицит. То есть, образно говоря, Новый год Европа может встретить без газа, как когда-то в праздники мерзла Украина, когда "Газпром" перекрыл нам вентиль", — отметил Корольчук.

По словам Рябцева, для Европы ключевым остается вопрос 15% от общего объема потребления, а это порядка 70-80 млрд кубов. Именно этот объем на сегодня обеспечивается российским газом.

"Заместить его в ближайшее время не получится. Все, что могли, уже заместили. В теории можно было бы наращивать поставки сжиженного газа, но не хватает инфраструктуры по приемке и распределению по ЕС. К примеру, в Испании сети не используются на 100%, так как есть только один газопровод, которым СПГ можно подавать через Пиренеи во Францию. Германия, которая строит дополнительные терминалы, отодвигает сроки их ввода в эксплуатацию. Плюс - нужны новые интерконнекторы и терминалы, на их запуск понадобится несколько лет. То есть, этой зимой в любом случае придется ужиматься в потреблении - сокращать производство на металлургических предприятиях и в химпроме", — говорит эксперт.

Газ по 10 000 и варианты по поставкам

На этом фоне есть риски дальнейшего разгона газовых ценников. Уже звучат есть прогнозы о газе по 4000 и даже 5000 за тысячу кубов. "В реальности на волне паники цена может быть и 10 тысяч", — говорит Корольчук.

"Так как на европейских биржах соотношение бизнеса, который покупает для себя, и спекулянтов — 20 к 80, то и так тревожным трендам задается дополнительное ускорение", - добавил Рябцев.

Какие по итогу могут быть варианты по газу?

"Россия по сбоям работы по "Северному потоку" постоянно ссылается на санкции. Но, понятно, что их никто отменяться не будет. Не исключено, что от РФ последует предложение заместить снижение прокачки по СП увеличением - через пункт "Сохрановку" нашей ГТС (он находится на захваченной территории и подача газа по нему прекращена - Ред.). "Газпром" постоянно подает на него заявки, но "Нафтогаз" их отклоняет. Но ближе к зиме может сложится такая ситуация, что обогреть Европу можно будет лишь увеличив подачу газа через "Сохрановку", что поставит Украину перед сложным решением - контролировать "Сохрановку" по-сути, "на двоих", как сегодня происходит в случае с ЗАЭС, или подвести европейских партнеров", - предположил Юрий Корольчук.

Но может случиться, что через украинскую трубу, наоборот, сократится прокачка.

"Это значит, что и нам понадобится больше денег на закупку недостающих объемов газа, а это 2-2,5 млрд кубов", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. Понятно, что в условиях дефицита газа найти недостающие объемы в Европе будет непросто. А если прогнозы по ценам в 10 тысяч долларов за тысячу кубов оправдаются, то еще и очень дорого.

"Не исключено, что все-таки до абсурда ситуацию доводить не станут, и включится дипломатия. Допускаю, что газовый вопрос будут обсуждать в связке с войной в Украине. Но пока сложно говорить, будут ли вообще какие-либо переговоры и насколько они могут оказаться результативными", — подытожил Корольчук.

Газовая удавка или нефтяной потолок

Вопрос с газом и раскачка ценника на него напрямую связана и с событиями, которые происходят в другом сегменте энергорынка - по нефти.

The Guardian считает, что остановка "Северного потока" может являться реакцией Москвы на готовящиеся ограничения по российской нефти.

Мы уже писали о планах G7 установить потолок цены на российскую нефть. Принципиальные договорённости по этому вопросу были достигнуты как раз накануне отключения "Северного потока". С 5 декабря государства рассчитывают установить ценовые ограничения на российскую нефть, а в течение двух месяцев - и на нефтепродукты.

Конкретно о лимитах цен пока официально не сообщалось. В профильной среде ценники обсуждаются разные - от 40-60 долларов за баррель до 70-80 долларов. Это заметно дешевле рынка, и действительно может сильно ударить по потоку нефтедолларов в российский бюджет. Правда, Западу еще предстоит переубедить согласиться с этой инициативой ряд стран- импортеров российской нефти, в частности, Индию, которая в этом году закупает рекордные объемы российского ресурса.

В России еще раньше заявляли, что работать вне рыночных условий не будут. То есть, прекратят поставки тем странам, которые ведут лимит цен.

Но нефтяной рынок зависит от российского ресурса гораздо меньше, чем газовый.

"Зависимость - на уровне 4-5% объемов. Причем, заместить их будет несложно. На рынке сейчас профицит, и это подтверждает последнее решение ОПЭК увеличить квоту всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Россия же в плане вариантов по поставкам нефти скована возможностями инфраструктуры. К примеру, поставки в Китай резко увеличить не получится — не хватит мощности трубопроводов и портов", — говорит Рябцев.

Правда, Корольчук говорит, что россияне уже по максимуму диверсифицировали поставки, перебросив их на посредников. Плюс есть технологическая возможность сократить добычу на 50 млн тонн без особого ущерба для карты месторождений. Но ситуация с нефтью для России все же более болезненна, чем по газу.

"Россия и дальше попытается давить европейцев ценами на газ, если они будут продвигаться в вопросе ограничения цен на нефть", — говорит Попенко.

Впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила в пятницу, 2 сентября, что наступило время ограничить цены и на российский трубопроводный газ.

Что будет с ценами на нефть, а, следовательно, и нефтепродукты после введения "потолка" цены для российской нефти? По мнению Рябцева, они никак не изменятся.

Корольчук говорит, что на первом этапе, особенно, если Россия прекратит поставки или резко их уменьшит, возможен разгон цен до 150-160 долларов за баррель. Но затем ценник стабилизируется на отметке порядка 120 долларов за баррель.

В России же рассчитывают на раскачку рынка нефти.

"Скорее всего, Россия просто перестанет поставлять нефть. В этом случае произойдет резкое сокращение добычи, и ситуация пойдет по сценарию, ранее описанному в докладе JPMorgan Chase & Co. Согласно прогнозу, стоимость барреля в моменте может вырасти до $380", - цитирует "Коммерсант" старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича.

Впрочем, пока непонятно - смогут ли западные страны-инициаторы ограничений заставить других потребителей нефти им следовать? Определенные механизмы для такого принуждения уже проработаны - западные страховые компании не будут страховать танкеры, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше "потолка". А США и ЕС могут блокировать сделки в долларах и евро.

Но страховать суда можно не только в западных компаний. И заключать сделать не только в долларах и евро. То есть, если Китай и Индия не присоединятся к потолку цен, то, можно, сказать, что в реальности он работать не будет (напомним, что в ближайшее время и так вступит эмбарго на импорт российской нефти танкерами в ЕС). Только если Запад не перейдет к совсем уж жестким мерам воздействия (например - арестовывать танкеры своим военно-морским флотом или же вводить санкции против стран и компаний, которые покупают российскую нефть).

Впрочем газ и нефть сейчас это даже не главные проблемы экономики Европы. Самая основная - это рекордный рост цен на электроэнергию (который обусловлен, в том числе, и проблемами с энергоносителями, но не только). Если такие цены удержатся продолжительное время, это сделает европейскую экономику неконкурентоспособной. И приведет к одному из самых масштабных кризисов в истории Европы.