"Страна" подводит промежуточные итоги, что на данный момент известно о введении потолка цен на российскую нефть, о котором сегодня договорились страны "большой семёрки".

1. Потолок будет введён с 5 декабря (на нефтепродукты - с 5 февраля).

2. Объявленная цель - сдержать мировые цены на нефть, а также, как заявил Минфин США, нанести "мощный удар по финансам России" и ее способности финансировать войну в Украине.

3. Сам размер потолка ещё не определён.

4. Главная проблема решения о потолке связана с тем, что о нем пока договорились только члены "большой семёрки", то есть страны Запада, и, соответственно, для других стран это решение не указ. Кроме тех, кто к нему присоединится добровольно. При том, что Россия сейчас все больше продаёт нефть не на Запад, а в страны Азии - Индию и Китай.

5. Как Запад собирается решать эту проблему?

Во-первых, попытается договориться с Индией и Китаем. Хотя от последних пока не поступало подтверждений готовности присоединиться к потолку. Во-вторых (и в главных), основным механизмом принуждения незападных стран к соблюдению потолка цен на российскую нефть будет запрет на обслуживание морских поставок нефти в случае, если она закупается по более высокой цене. Речь идёт о страховании и финансировании танкерных перевозчиков. То есть такие перевозчики не смогут ни застраховать свои танкеры, ни взять кредит. Но, опять же, этому решению подчиняются, по идее, только западные страховые компании и банки. Будут ли к этим мерам присоединяться страховщики и банкиры из других стран - вопрос.

6. Россия уже предупредила, что не будет поставлять нефть по ограниченным ценам. То есть показывает, что те страны, которые к этому решению присоединятся, получат не дешёвую нефть, а наоборот, рост цен на неё - из-за ограничения поставок российского топлива. Но, повторимся, главный вопрос - присоединятся ли к потолку Индия и Китай. Если нет - то смысл самого решения потеряется. Если да - то вопрос, насколько Россия в реальности готова резко прекратить поставки нефти практически по всему миру.

Отметим, что сегодня глава Еврокомиссии заявила, что настало время ограничить цены и на газ из России.

На это РФ также угрожает полностью перекрыть газ Европе.