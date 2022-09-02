Стали известны новые подробности сегодняшнего решения министров финансов стран "Большой семерки" ввести потолок цены на российскую нефть.

Министр финансов Великобритании Надхим Захави заявил, что таким образом Запад стремится "ограничить возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти, запретив такие услуги, как страхование и предоставление финансов судам, перевозящим российскую нефть по цене выше согласованного предела".

"В то время, когда война России привела к высоким ценам на энергоносители во всем мире, я думаю, что ценовой потолок является одним из самых мощных инструментов, которые у нас есть для борьбы с инфляцией, обеспечивая стабильный приток нефти на мировые рынки по более низким ценам", — добавила министр финансов США Джанет Л. Йеллен

На встрече министров в режиме видеоформата была достигнута договоренность о реализации плана по формированию международного картеля покупателей для ограничения цен на российскую нефть, пишут западные СМИ.

При этом министры отметили, что для реализации решения потребуется единодушие всех стран Евросоюза.

Сам размер этого "потолка" (то есть, максимальная цена российской нефти) ещё обсуждается. Министры говорят, что первоначальный ценовой предел будет основываться на ряде технических факторов, а уровень цен будет пересматриваться по мере необходимости.

"Мы стремимся согласовать реализацию с графиком соответствующих мер в рамках шестого пакета санкций ЕС", — отметили министры "Большой семерки", куда входит США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.

Детали этого плана еще дорабатываются, ограничения хотят ввести в действие к началу декабря, в преддверии эмбарго ЕС на импорт российской нефти и запрета на страхование и финансирование поставок российской нефти.

В заявлении G7 говорится о намерении запретить услуги по транспортировке морем и страхованию судов с нефтью РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка.

При этом российские СМИ пишут, что страны G7 намерены разработать и "механизм смягчения", чтобы "уязвимые страны" могли иметь доступ к российским энергоносителям.

Аналитики в области энергетики скептически относятся к решению G7 и считают, что оно может иметь неприятные последствия, если не будут вовлечены ключевые потребители, такие как Китай и Индия.

А российский министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с коллегами по G20 заявил, что такие "односторонние ограничения провоцируют перебои в энергопоставках и рост мировых цен на энергоресурсы".

Ранее Financial Times писала, что потолок цен на нефть должен заработать с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля.

Западные чиновники хотят таким образом сократить доходы России, сохраняя при этом достаточное количество нефти на мировых рынках - чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен.

При этом Россия заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.

Напомним, что в ближайшее время в ЕС должно вступить эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Будет ли оно заменено на возможность поставок нефти с ограниченной ценой - пока непонятно.

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