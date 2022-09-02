Среди немцев падает число сторонников санкций против России, но их все еще более 50%
В Германии снижается число граждан, которые поддерживают санкции против России. За сохранение санкционных мер, введенных против России, даже при условии, что это будет сопряжено с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики Германии, выступают 53% немцев.
Об этом говорится в свежем соцопросе Deutschlandtrend.
По данным социологов, сразу после вторжения РФ в Украину в марте 2022 года, в поддержку санкций против Москвы высказывались 66% респондентов.
Больше всего сторонников санкций, судя по итогам опроса, среди избирателей партии "Союз-90/"Зеленые" (90%), а меньше всего - среди электората правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ, около 10%).
Напомним, согласно результатам соцопроса Deutschlandtrend за июнь, 58% немцев поддерживали антироссийские санкции.
Также мы писали, что 77% немцев поддерживают идею переговоров между Украиной и РФ с участием стран Запада.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.
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