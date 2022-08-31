77% немцев поддерживают идею переговоров об окончании войны в Украине, в которых должны принять участие страны Запада.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Trendbarometer, проведенного социологической службой Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv.

В то же время 17 процентов полагают, что Запад не должен сейчас вступать в подобные переговоры.

43% респондентов удовлетворены мерами, предпринимаемыми правительством ФРГ для помощи Украине, 25% считают, что Германия делает для Украины слишком много, а 26% напротив, считают, что слишком мало 62% против поставок Украине тяжелого вооружения. 32% - за поставки, если они не скажутся негативно на бундесвере.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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