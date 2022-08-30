Мэр Одессы Геннадий Труханов неожиданно разоткровенничался в беседе с итальянской газете Corriere della Sera и попал в скандал. В интервью городской голова, помимо прочего, дал оценку ходу войны и ситуации внутри страны и самой Одессе.

Во внутренних вопросах Труханов призывал к сдержанности. А вот одно его заявление на военную тему прозвучало радикально, став сенсацией.

Одесский мэр сказал, что для окончания войны нужно идти на переговоры, что прямо противоречит курсу руководства страны. И хотя потом Труханов дезавуировал свое заявление, есть разные соображения о подоплеке его откровений.

В ситуации разбиралась "Страна".

"Надо шаг за шагом договариваться"

Интервью Труханова Corriere della Sera наделало много шума. Одесский мэр дал понять, что идет против нынешнего идеологического мэйнстрима, не поддерживая снос некоторых памятников в городе - прежде всего российской императрице Екатерине II. "Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", - заявил мэр Одессы.

В принципе одно это заявление получило бы довольно широкий резонанс, но его перекрыло другое.

Труханов высказался за возобновление переговоров с Россией.

Как он считает, у президента РФ Владимира Путина среди планов остается захват Одессы, так как он "одержим этим городом" и "надеется" ее окружить с севера для соединения с Приднестровьем. Кроме того, по его мнению, Путин не хочет разрушать Одессу и намерен взять город без бомбежек.

"Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым", - заявил Труханов.

Он также сказал, что наступление ВСУ на Херсон "идет медленно". В целом война остается "долгой, тяжелой".

И хотя Труханов верит в победу Украины, он считает, что нужно возвращаться к переговорам с Москвой.

"Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", - заявил Труханов.

Говоря о внутренней ситуации, одесский мэр призвал дать "больше автономии регионам и муниципалитетам". В таком случае страна "работала бы лучше", сказал Труханов, с сожалением отметив, что президент Владимир Зеленский к подобным предложениям до войны не прислушивался.

В том же интервью Труханов о Путине отзывался очень негативно.

По мнению мэра Одессы, Путин больше не мыслит как прагматичный политик, а "является монстром, продуктом советского режима и КГБ, решившим восстановить имперскую Россию. Если бы он оказался загнан в угол, он мог бы даже запустить атомную бомбу, я надеюсь, что его генералы предотвратят это".

Но на это и другие подобные заявления из интервью мало кто уже обратил внимание после всего сказанного выше.

И зрада запустилась большая.

"Как можно искать компромиссы с тем, кто хочет тебя изнасиловать, убить и украсть стиралку? Эй, шесть месяцев войны не показали, что договариваться можно только после сокрушительного поражения на поле боя? С такой точкой зрения не нужно было устраивать "хлопок" в Новофедоровке и Севастополе? Пока идут боевые действия, говорить такое неразумно!" - написал в своем Телеграм-канале депутат Одесского горсовета от "Евросолидарности" Петр Обухов, который в 2020-м проиграл выборы мэра Труханову.

В Офисе президента на слова Труханова ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который дал понять, что переговоров не будет.

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", - написал Подоляк в своем микроблоге в Твиттере, очевидно, намекая на отступление российских войск из севера и северо-востока Украины после неудачной осады Киева, что Москва представили как жест доброй воли.

После всего этого, сам мэр решил сдать назад. И выпустил заявления, в котором цитаты из своего же интервью Corriere della Sera назвал "российским вбросом".

"Чтобы избежать дальнейших идиотских манипуляций, вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля – оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю", – написал Труханов на своей странице в Фейсбуке.

Новая медиа-тактика или мнение региональных элит?

В этой истории есть несколько важных моментов. Все собеседники в одесской политтусовке и эксперты не верят, что Труханов не понимал, что он говорил итальянскому журналисту о возвращении в переговорный процесс с Россией. И уж тем более маловероятно, что итальянские журналисты приписали ему слова, которые он не говорил (в таком случае мэр бы так прямо и сказал).

И последующее оправдание мэра расценивается не более как политическую увертку.

"Медийная команда Труханова работает достаточно системно, не секрет, что он серьезным образом готовится и к выступлениям, и к интервью. Так что я не верю, что это оговорка или экспромт. Другое дело, что в Corriere на фразе о переговорах сделали акцент, а потом ее "разогнали" российские СМИ", - говорит собеседник в руководстве одной из фракций Одесского облсовета.

Заявление о памятнике императрице Екатерине он считает реакцией Труханова на настроения в широких слоях населения Одессы - многие одесситы не поддерживают идею сноса памятника.

"Я бы не рассматривал тезисы мэра отдельно. По всей видимости, все сказанное - это часть его новой-старой повестки, которую его команда решила продвигать", - комментирует источник в одесской политтусовке.

Напомним, что Труханов стал мэром Одессы после Майдана в 2014 году, перетянув на себя избирателей бывший Партии Регионов и антимайдановцев (которых тогда в городе было немало).

И хотя публично он всегда подчеркивал верность Украине и неприятие сепаратизма (за что ему переодически "прилетало" от российских СМИ), но при этом делал упор на необходимость умеренного подхода в вопросах языка и исторической памяти, с учетом мнения жителей Одессы.

И в общем и целом его нынешняя риторика в эту же позицию вписывается.

"Не исключаю, что он хочет себя позиционировать в этой нише не только на уровне города, но и на уровне страны. Хотя во время войны это опасная игра и вряд ли он будет играть в нее в открытую. Но после ее окончания - может попробовать. А что касается тезиса о компромиссах, то мнение о том, что война затягиваться и ее нужно как-то заканчивать - пусть даже и путем переговоров, чтоб не стало совсем плохо, присутствует среди части одесситов и, наверное, не только одесситов. А Труханов единственный деятель такого уровня, который об этом заявляет. Тоже такой получается задел на будущее. Еще один интересный момент в интервью - слова о том, что Путин не хочет разрушать Одессу. Многие теперь в городе думают - зачем это Труханов заявил. И что и кому он этим хотел сказать", - говорит источник.

"Думаю, Труханов отразил в интервью часть настроений в Одессе. Когда ему "прилетело" от оппонентов и власти, он быстро дезавуировал свою позицию. Но в городе запомнили, что он говорил о мире и памятнике. Вот такая тактика", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

В свою очередь ОП твиттом Подоляка показал, каким будет ответ на любую попытку усомниться в информационно-политическом курсе руководства страны, которое, как известно, отрицает необходимость компромиссов, а о переговорах готово говорить только после военного поражения России.

"Ответ можно прочитать и так, что верховная власть свою позицию по переговорам озвучила, и нечего региональным начальникам лезть не в свое дело", - предположил Бортник.

Как он считает, одновременно ОП дал понять, что если будет желание ответить запрос на переговоры в обществе, то инициатива будет исходить от руководства страны. "Перетягивать на себя часть электората никому не позволят", - отметил Бортник.

Теперь о подозрениях, что заявление Труханова о переговорной необходимости - это позиция минимум части региональных и не только элит.

"Не знаю элит, которые бы в частном порядке не признавали важность переговоров. Расходятся только в условиях их проведения: до или после успешного контрнаступления ВСУ, списка требований, гарантий и т.д", - говорит политолог Бортник.

Собеседник в руководстве одной из фракций Одесского облсовета допускает, что этот трухановский тезис - "отголосок" позиции мэра в первые дни после вторжения, но больше - игра на публику. "Труханов делает всегда то, что ему выгодно в данный момент. Менять позицию ему не впервой", - считает источник.

Политолог Вадим Карасев же обращает внимание, что одесский мэр пошел против курса ОП не только в плане подхода к переговорам, но и отношений по линии "центр-регионы".

"Труханов уловил тренд в настроениях западных элит, что нельзя допускать персонификации власти в Украине, ростков диктатуры. Даже против России Запад не может такого позволить. Обострение отношений Офиса Зеленского с региональными элитами укрепляет в этом мнении", - говорит эксперт.

А вот политолог Бортник считает, что накал противоречий между властью и местными кланами сейчас снизился, но зима может многое изменить.

"Если начало отопительного сезона будет сложным, а сам он под угрозой - а проблемы лягут и на местное самоуправление - конфликтность усилится. Тональность требований к власти могут ужесточиться. Еще одной причина может стать отсутствие военных успехов. Отдельные регионы будут требовать больше войск, ресурсов, которых власти может не хватать. Если вообще положение Украины не будет улучшаться, могут появиться строптивые региональные элиты которые декларировать иной, чем у ОП политический курс, который они будут считать более эффективным", - комментирует эксперт.