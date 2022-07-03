Согласно данным Европейской статистики, уровень инфляции в европейской зоне в июне составил 8,6%, что является рекордом за последние два десятилетия. На фоне этого 91% немцев заявили, что уже начинают экономить. Об этом сообщает Bild.

Согласно опросу, почти каждый второй решил отложить крупную покупку в этом году из-за повышения цены.

В то же время 75% немцев рассказали, что сильно или очень сильно ощутили рост цен. Среди них 82% - владельцы домохозяйств с доходом до 2000 евро.

Половина опрошенных граждан ФРГ утверждают, что их экономическое положение в этом году ухудшилось. У 42% оно осталось таким же, а у 7% - улучшилось.

Также благодаря опросу удалось узнать, что ухудшения ситуации ожидают 46% опрошенных граждан ФРГ.

Напомним, в Европе резко выросла стоимость авиационных билетов из-за начала туристического сезона и кризиса. При этом стоимость межконтинентальных рейсов выросла более значительно, чем внутренних.