В Европе резко выросла стоимость авиационных билетов из-за начала туристического сезона и кризиса.

Об этом свидетельствуют данные туристического метапоисковика Kayak.

При этом стоимость межконтинентальных рейсов выросла более значительно, чем внутренних.

Ассоциация по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей отмечает, что с приходом жары всегда растет количество путешествующих и цены на билеты.

Однако повлияла и война в Украине и санкции против РФ, которые привели к росту цен на топливо, инфляции и упадку экономики.

При этом Ассоциация зафиксировала рост цен на билеты и в сфере морских перевозок.

Ранее сообщалось, что после сокращения поставок из России в Германии в три раза может подорожать газ.

А Байден объявил, кто виноват в росте цен на бензин в США и продовольственном кризисе: Россия, Россия, Россия!

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".