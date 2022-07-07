47% жителей Германии считают, что Украине для достижения мира стоит отдать России часть своей территории.

Об этом говорится в результатах опроса, проведённого немецким телеканалом RTL.

41% опрошенных считает, что это не решение проблемы, а еще 12% отказались отвечать.

Ранее "Страна" приводила результаты другого опроса, согласно которому 35% европейцев хотят "мира в Украине как можно скорее", тогда как 22% хотят "справедливости любой ценой", то есть войны до победного конца.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.