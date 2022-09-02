Большинство венгров не поддерживают санкции ЕС в отношении России, выступают против запрета на выдачу виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра Századvég.

Согласно опросу, 81% венгров против того, чтобы ЕС и его государства-члены направляли оружие в Украину, и такой же уровень сопротивления запрету на въезд российских туристов. Только 16% и 17% респондентов согласны с двумя предложениями.

"Подавляющее большинство венгров хотят видеть мир в соседних со своими странами, однако, по их мнению, вооружение Украины имеет противоположный эффект, и фактически это способствует продолжению войны, что приводит к дальнейшим человеческим жертвам и ослаблению экономики Европы через генерацию военной инфляции", - говорится в исследовании.

Ранее мы писали о том, что число сторонников санкций против России в Германии снизилось. За сохранение санкций против РФ, даже при условии, что это будет сопряжено с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики Германии, выступают 53% немцев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.