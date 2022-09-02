Европейский союз может ввести ограничения цен на трубопроводный газ из России, но этот вопрос будут решать на уровне ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу", - сказала она.

Глава Еврокомиссии считает, что ЕС готов ввести граничную цену на российский газ, но обсуждать это предложение должно руководство валютного блока. По ее словам, ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны России.

Она отметила, что 9 сентября министры энергетики ЕС проведут внеочередную встречу, где обсудят введение предельной цены на газ, а 14 сентября фон дер Ляйен объявит предложения комиссии.

Глава Еврокомиссии добавила, что в среднем газовые хранилища в ЕС уже заполнены на 80%.

Отметим, что как раз таки Еврокомиссия выступила против ограничения цен на газ в Европе.

В ответ на слова Урсулы фон дер Ляйен, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва прекратит поставки газа в Евросоюз в случае введения лимита на цены. Он также неуважительно отозвался о председателе Еврокомиссии.

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