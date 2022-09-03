Появляются новые подробности того, как Британия, где вдвое подорожало электричество, будут экономить.

Британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера, пишет Daily Mail. "Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30", - пишет издание.

60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, рассказали Bloomberg в промышленной организации MakeUK.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед уходом со своего поста решил рассказать населению о выгоде новых чайников, которые экономно расходуют электричество. По словам премьера, новый чайник обойдется британцу в 12 фунтов (более 500 гривен), но ежегодная экономия от его использования составит 10 фунтов (426 гривен).

Британская пресса сообщала, что цены на электричество для жителей Туманного Альбиона в октябре повысят на 80%. Из-за этого счета домохозяйств подскочат до 3 549 фунтов (4 188 долларов) в год.

Кроме того, "Страна" писала, что семь из десяти пабов Британии не надеются пережить предстоящую зиму из-за роста цен на электричество. В связи с этим британские независимые пивовары призывают министров снизить НДС и ставки для бизнеса, а также ограничить цены на энергию.