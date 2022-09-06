Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в невыполнении обещания отменить санкции, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лаврова, речь об обещании по линии генсека ОНН - "исключить логистические санкции, которые препятствуют свободному доступу российского зерна и удобрений на мировые рынки".

Отметим, что Россия называла снятие санкций, которые мешают экспорту российских продовольствия и удобрений, одним из условий "зерновой сделки" с Украиной.

"Не исключено, что, если санкции не снимут, то Россия может подвести дело к разрыву зерновой сделки либо, как минимум, к ее не продлению на следующий год", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала, что комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых пошлин нет оснований.

При этом Индия покупает у России все больше нефти и удобрений.

Также мы сообщали, что в Кремле официально признали, что остановили "Северный поток-1" из-за европейских санкций.