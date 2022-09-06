Британская разведка считает, что у России по-прежнему проблемы с беспилотниками.

Сообщается, что на отдельных участках фронта фиксируется почти вдвое меньше их вылетов, чем было раньше (например, над западным берегом Днепра).

Россия пытается поддерживать запасы БПЛА, но это усугубляется нехваткой компонентов в результате международных санкций.

Все это "ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров и все больше затрудняет российские операции".

Напомним, что накануне в Белом доме заявили, что Иран поставил свои беспилотники России.

В Кремле назвали "вбросом" такие данные.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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