Россия переживает рецессию, которая может продлиться до 2030 года.

Об этом говорится в закрытом докладе для правительства РФ, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, в документе сказано, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций Запада, которые угрожают важным секторам российской экономики.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже.

"Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на показателе 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как "стрессовый" сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.

В докладе подробно рассказывается о том, что Россия сегодня столкнулась с блокадой, которая "затронула практически все виды транспорта".

По оценкам авторов доклада, к 2025 году страну могут покинуть до 200 тысяч специалистов в области информационных технологий.

Между тем на французском ТВ рассказали, что РФ "купается в деньгах" благодаря западным санкциям.

Ранее сообщалось, что доходы РФ от экспорта нефти за июнь превысили $20 млрд. Такие данные озвучило Международное энергетическое агентство (МЭА).