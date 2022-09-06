Россия тратит на войну в Украине меньше, чем зарабатывает на продаже энергоресурсов
Россия тратит на войну в Украине заметно меньше, чем зарабатывает на продаже энергоресурсов.
Как подсчитал финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, с 24 февраля по 24 августа Россия получила от продажи энергоресурсов 158 миллиардов евро.
При этом российские расходы на войну Центр оценил в 100 миллиардов евро.
Крупнейшим покупателем российских углеводородов являлся Евросоюз, потративший на них 85 млрд евро (из них 19 миллиардов пришлось на Германию). На втором месте – Китай (35 млрд евро).
Напомним, российские СМИ сообщают, что ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти.
Напомним, "Газпром" заявил о невозможности ремонтировать "Северный поток", а в Кремле официально признали, что остановили "Северный поток-1" из-за европейских санкций.
Как писала "Страна", Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции.
Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.
Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере этом пишет британская разведка.
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