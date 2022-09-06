Россия тратит на войну в Украине заметно меньше, чем зарабатывает на продаже энергоресурсов.

Как подсчитал финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, с 24 февраля по 24 августа Россия получила от продажи энергоресурсов 158 миллиардов евро.

При этом российские расходы на войну Центр оценил в 100 миллиардов евро.

Крупнейшим покупателем российских углеводородов являлся Евросоюз, потративший на них 85 млрд евро (из них 19 миллиардов пришлось на Германию). На втором месте – Китай (35 млрд евро).

Напомним, российские СМИ сообщают, что ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти.

Напомним, "Газпром" заявил о невозможности ремонтировать "Северный поток", а в Кремле официально признали, что остановили "Северный поток-1" из-за европейских санкций.

Как писала "Страна", Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере этом пишет британская разведка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".