Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник сообщает, что альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки и в октябре сократит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

В ОПЕК+ входят 10 стран, которые контролируют порядка 20% мировых запасов нефти: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан.

"Если все действительно так, то это знаковое решение, так как принято на фоне попыток G7 убедить нефтедобывающие страны, наоборот, увеличить добычу с учётом намерений ввести потолок цен для российской нефти (после чего ее поставки на мировой рынок могут сократиться)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы РФ в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на энергорынках и какие будут цены. В Европе усугубляется и так кризисная ситуация с газом. 3 сентября "Газпром" полностью остановил "Северный поток", который до этого был на ремонте. Также намечаются новые решения по российской нефти, которой хотят установить потолок цены. Ожидается, что это будет от 40 до 70 долларов за баррель, то есть, дешевле рынка. Что может вынудить Россию полностью прекратить поставки (по крайней мере, на какое-то время).