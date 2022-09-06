Американский президент Джо Байден считает, что Россию нельзя признавать страной-спонсором терроризма.

Об этом пишет Reuters.

На вопрос журналистов, должны ли США присвоить РФ такой статус, лидер США ответил очень кратко: "Нет".

Признать РФ спонсором терроризма требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Однако Белый дом пока не идет на такой шаг.

Ранее сообщалось, что США опасаются, что признание РФ государством, поддерживающим терроризм, плохо скажется на зерновых соглашениях.

Также мы писали, что демократы из Конгресса США представили акт о признании России государством-спонсором терроризма, по данным СМИ.

Вместе с тем, Латвия первой в мире признала Россию государством-спонсором терроризма.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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