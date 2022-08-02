Полк "Азов" отреагировал на информацию о том, что Верховный суд РФ признал их "террористической организаций". Ответ опубликован в Телеграм-канале азовцев.

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Еленовка, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией".

Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда", - говорится в заявлении.

Помимо этого "Азов" призвал Госдеп США и уполномоченные органы других государств признать РФ государством-террористом. "Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие! Весь мир должен объединиться против государства-террориста! Слава Украине! Победа за нами!", - говорится в сообщении азовцев, которое также переведено на английский язык.

Тем временем в "ДНР" же часть "азовцев" уже "судят". А некоторых даже успели "приговорить" к смертной казни.

Как писала "Страна", попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. По данным ТАСС, командира "Азова" Святослава Паламаря (позывной "Калина"), командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (позывной "Волына"), и "других офицеров различных украинских подразделений" полка "Азов" этапировали в Россию для "следственных действий".

Часть вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов. Также "Страна" писала об украинских военнослужащих, погибших после удара по колонии в Еленовке. По данным российской стороны, в Еленовке погибли 53 украинских пленных. В числе погибших называют также "азовцев" из Мариуполя.

По версии Генштаба ВСУ, колонию в Еленовке с украинскими пленными обстреляли войска РФ, чтобы скрыть свои преступления.

Генштаб ВСУ обвинил ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Пригожина в убийстве, а создатель "Азова" Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству.