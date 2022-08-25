26 июля в России фракция Госдумы "Справедливая Россия - За правду" направила проект законодательной инициативы о внесении поправок в закон о террористической деятельности, которая предлагает признать Украину террористическим государством.

Об этом сообщают российские СМИ.

Среди причин такого предложения руководитель партийной организации в Госдуме РФ Сергей Миронов назвал обстрелы территории РФ, граничащих с Украиной, убийство назначаемых оккупантами "руководителей" и тот факт, что подозреваемой в убийстве Дугиной ФСБ считает украинку.

Помимо Украины он назвал страны Запада "пособниками терроризма":

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал признать Россию государством-террористом. Этот призыв поддержали в батальоне "Азов", чьи военнопленные погибли при взрыве СИЗО в Еленовке.

Напомним, республиканцы США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", а РФ определить "государством-террористом".

Также мы писали, что Сейм Литвы единогласно признал РФ государством-террористом, а ее действия в Украине геноцидом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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