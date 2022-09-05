Проведение митингов в Германии и Чехии под российскими флагами недопустимо.

Об этом сегодня заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в Фейсбуке.

"Напомню, что митингующие требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ. Провозглашались призывы, подвергающие сомнению территориальную целостность нашего государства, а также объявлялся сбор средств на поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо... Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины", – написал Николенко.

Напомним, массовые митинги протеста состоялись накануне в Праге и Кельне. Вышедшие на Вацлавскую площадь в Праге требовали отставки правительства, снижения цен на газ и электричество. В митинге приняли участие 70 тысяч человек.

А сегодня в немецком Лейпциге прошел антиправительственный митинг против роста цен на энергоносители и продукты питания.