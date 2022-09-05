Опубликовано видео из немецкого Лейпцига, где сегодня прошел антиправительственный митинг против роста цен на энергоносители и продукты питания.

Акцию провели сразу несколько партий и союзов, в том числе альянс левых "Левая" (Die Linke) и крайне правая "Свободные патриоты Саксонии" (Freie Patrioten Sachsen), сообщают немецкие медий.

Незадолго до митинга стало известно, что сразу две германских партии - правая "Альтернатива для Германии" и "Левая" - намерены провести акции против высоких цен на энергоносители в центре Лейпцига в понедельник вечером.

Обе партии заявили о желании организовать свои протесты в 19:00 (20:00 по Киеву) на площади Аугустусплатц.

Как сказал сопредседатель "Левых" Мартин Ширдеван, его партия требует от правительства ФРГ эффективной поддержки населения, законодательного ограничения цен на газ и электричество, налог на сверхприбыль.

"Пока нет эффективного пакета помощи, будут соответствующие серьезные протесты на улицах. Сегодня мы начинаем с демонстрации в Лейпциге… в воскресенье будет демонстрация в Эрфурте, запланировано также множество других протестов по всей Германии. И эти горячие протесты, надеюсь, приведут к тому, что они повлияют на правительство ФРГ", - сказал Ширдеван на пресс-конференции в понедельник. По его словам, протесты будут до тех пор, пока требования партии не выполнят.

Также о проведении свой протестной акции в понедельник в Лейпциге заявила "Альтернатива для Германии". Под лозунгами "Горячая осень вместо холодных ног", "Наша страна превыше всего" и "Мы на твоей стороне" сторонники правой партии собирались требовать от властей отмены экономической войны, которая ведёт к взрывному росту цен и падению уровня жизни населения.

Как писала "Страна", в субботу крупный митинг с такими же лозунгами прошел в Праге.

А летом в Молдове десятки тысяч людей вышли на митинг против президента Майи Санду и повышения цен.