В Молдове десятки тысяч людей вышли на митинг против президента Санду и повышения цен. Видео
На главной площади Кишинева собрался митинг против президента Майи Санду. Акция организована движением "Новая жизнь", близким к партии "Шор", которая считается пророссийской.
Об этом сообщают местные медиа.
Организаторы заявляют, что в мероприятии приняли участие более 40 тысяч человек.
Люди протестуют против подорожания топлива, продуктов питания высоких тарифов на природный газ и электроэнергию.
Люди скандируют: "Долой Майю Санду", "Уходите, вы больше нас не представляете".
По итогу митинга был анонсирован концерт Моргенштерна и Егора Крида, но оба незадолго до начала мероприятия отменили свои выступления.
Протестующие митинговали на центральной площади города, а потом выдвинулись к комиссариату полиции из-за того, что на центральную площадь не пропустили автомобиль со сценой для проведения концерта Филипа Киркорова.
Ранее в Молдове запретили российские новостные программы и военные фильмы.
Также напомним, что арестованный экс-президент Молдовы Додон заявил, что его уголовное дело о госизмене и коррупции связано с Украиной и НАТО.