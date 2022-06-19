На главной площади Кишинева собрался митинг против президента Майи Санду. Акция организована движением "Новая жизнь", близким к партии "Шор", которая считается пророссийской.

Об этом сообщают местные медиа.

Организаторы заявляют, что в мероприятии приняли участие более 40 тысяч человек.

Люди протестуют против подорожания топлива, продуктов питания высоких тарифов на природный газ и электроэнергию.

Люди скандируют: "Долой Майю Санду", "Уходите, вы больше нас не представляете".

По итогу митинга был анонсирован концерт Моргенштерна и Егора Крида, но оба незадолго до начала мероприятия отменили свои выступления.

Протестующие митинговали на центральной площади города, а потом выдвинулись к комиссариату полиции из-за того, что на центральную площадь не пропустили автомобиль со сценой для проведения концерта Филипа Киркорова.

Ранее в Молдове запретили российские новостные программы и военные фильмы.

Также напомним, что арестованный экс-президент Молдовы Додон заявил, что его уголовное дело о госизмене и коррупции связано с Украиной и НАТО.