В России начали намекать, что зерновая сделка, по которой судна вывозят зерно из украинских портов, может быть пересмотрена.

Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерновая сделка, срок действия которой истекает в ноябре, может быть пересмотрена.

"Сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", - цитируют Небензю российские СМИ.

Под российской частью полпред имел в виду "зеленый свет" для российских кораблей с продовольствием и удобрениями, что входило в меморандум РФ, Турции и ООН. Речь о снятии препятствий для российского аграрного экспорта в сферах финансов, страхования и логистики.

Отметим, что вчера глава МИД РФ Лавров заявил, что эти санкции не отменены. То есть под этим предлогом Россия может заявить о не продлении сделки.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заявил, что будет обсуждать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ограничение вывоза зерна из Украины, и что украинское зерно идет на Запад, а не голодающим странам.

"Может быть, стоит ограничить вывоз зерна с Украины, посоветуюсь об этом с Эрдоганом", - заявил он.

Напомним, по данным ООН, наиболее активно украинские суда принимает Турция - 19 кораблей. На втором месте, судя по графикам - страны Евросоюза. Третий по величине партнёр - Африка (большая часть грузов идёт в Египет).

Также сообщалось, что по "зерновому коридору" из Украины вышли уже 87 кораблей с 2 076 280 тоннами продукции