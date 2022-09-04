Украинские фермеры резко уменьшают площади посевов.

Об этом пишет у себя в Facebook экономический эксперт Алексей Кущ.

По его данным, в этом сезоне многие фермеры засеяли 50% от уровня 2021 года, а в следующем засеют 50% от нынешнего, то есть - 25% от довоенных лет.

"Зерновой коридор пока решает вывоз законтрактованного зерна крупных транснациональных корпораций. На внутреннем рынке, цена на зерно нового урожая зачастую ниже логистических затрат. Добавим сюда рост цен на топливо и удобрения", - перечисляет Кущ проблемы фермеров.

По его мнению, нужны комплексная поддержка фермеров.

"Конечно, придется подвинуть интересы "топливников", которые зарабатывают сейчас миллиарды на льготном налогообложении, а также на снабжении армии топливом. Но война - время решений, не учитывающих интересы рентоориентированных элит", - убежден Кущ.

Ранее мы писали, что урожай в Украине в этом году будет ниже, чем ожидалось ранее. На днях Украинская зерновая ассоциация озвучила новый прогноз по основным культурам. Например, если в мае ожидалось, что аграрии соберут 27,3 млн тонн кукурузы, то сейчас — 24 млн. Для сравнения: в прошлом году урожай кукурузы составил 37,6 млн тонн. То есть по сравнению с 2021 годом будет минус 13,6 млн тонн. "Страна" разбиралась, какие виды на урожай в этом году и будет ли он в следующем.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".