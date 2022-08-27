Урожай в Украине в этом году будет ниже, чем ожидалось ранее. На днях Украинская зерновая ассоциация озвучила новый прогноз по основным культурам. Например, если в мае ожидалось, что аграрии соберут 27,3 млн тонн кукурузы, то сейчас — 24 млн. Для сравнения: в прошлом году урожай кукурузы составил 37,6 млн тонн. То есть по сравнению с 2021 годом будет минус 13,6 млн тонн.

Что касается пшеницы, то вместо прошлогодних 33 млн тонн ожидается 19 млн (в мае прогнозировали 20,8 млн тонн); ячменя — вместо 10,1 млн тонн всего 5,4 млн, то есть почти вдвое меньше. По подсолнечнику майские прогнозы не пересматривали: ожидается 9 млн тонн. Но это намного ниже, чем в минувшем году (было 16,9 млн тонн).

Островком стабильности выглядит разве что рапс. Его соберут даже больше, чем в прошлом году (3 млн тонн против 2,9 млн при том, что в мае ожидался урожай всего в 1,7 млн тонн).

"Если брать масличные и зерновые, то провал по урожаю ужасающий. В прошлом году было свыше 100 млн тонн, в этом - чуть больше 60 млн. То есть минус 40%", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Причины такого проседания по урожаю очевидны: война, потеря части сельскохозяйственных угодий, которые оказались на захваченных россиянами территориях или в зоне боевых действий.

Понятно, что Украине собранного урожая для обеспечения внутренних потребностей хватит. И останется еще и на экспорт.

Главное, чтобы этот экспорт был и зерновой коридор из черноморских портов по-прежнему работал.

Отметим, разблокировка портов уже позволила нарастить поставки. Но главное, начали расти закупочные цены на зерно. Фактор низких цен, как говорили нам сами аграрии, мог вынудить многие хозяйства вообще отказаться от осенней посевной. Ведь до недавнего времени закупочные цены на некоторые культуры были ниже себестоимости.

Впрочем, пока ценники на ожидаемый аграриями уровень не вышли. А вот стоимость удобрений, семян и топлива остается высокой. Но главное, продолжаются боевые действия. Поэтому риски для осенней посевной остаются.

Это значит, что под вопросом и урожай-2023, по крайней мере, для озимых культур (прежде всего пшеницы).

Разбирались, какие виды на урожай в этом году и будет ли он в следующем.

Минус по урожаю

В Украине идет уборочная страда, которая в этом году превратилась в самую настоящую битву за урожай. Даже в относительно спокойных регионах из-за минирования в полях гибнут люди, а там, где идут боевые действия, собрать урожай зачастую вообще невозможно.

Тем не менее, по состоянию на 26 августа девять областей уже завершили уборочную (Николаевская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Винницкая и др.). Собрано 25,3 млн тонн зерна, урожай рапса превышает 3 млн тонн, стартовала уборочная подсолнечника, отметили во Всеукраинском аграрном совете.

По данным Министерства аграрной политики, пшеницы обмолочено с 4,6 млн гектар (98%), общий вал — 18,8 млн тонн (урожайность 40,8 центнеров с гектара). Ячмень убран с 99% площадей (1,6 млн гектар) — получили 5,5 млн тонн (урожайность 34,6 центнеров с гектара). Также почти завершили сбор гороха (на 98% площадей). Только начали собирать урожай гречихи и проса. Впереди также уборочная кукурузы и подсолнечника.

В целом зерновые и зернобобовые убраны с угодий в 6,6 млн гектар (около 60%). Средняя урожайность составляет 38,4 центнера с гектара. При этом в отдельных регионах урожайность намного выше. Так, в Хмельницкой области — 63,3 центнера с гектара.

В топ-3 по зерну на сегодняшний момент входит три области: Днепропетровская, Одесская и Кировоградская.

Но уже сейчас понятно, что урожай окажется намного ниже, чем в прошлом году и даже чем ожидалось еще несколько месяцев назад.

Украинская зерновая ассоциация на днях выдала обновленный прогноз по урожаю: 64,5 млн тонн, что примерно на 5 млн тонн меньше, чем было в майских отчетах.

Аналитики порезали прогнозы практически по всем сельхозкультурам.

Например, если в мае ожидали сбор пшеницы на уровне 20,8 млн тонн, то сейчас — 19 млн тонн. В прошлом году было 33 млн тонн. То есть снижение урожая очень существенное — на 14 млн тонн. Но, как отмечают в УЗА, есть еще 10 млн тонн переходных запасов. Поэтому перспективы по экспорту остаются достаточно хорошими. Но вернемся к теме экспорта позже.

Прогнозы по урожаю ячменя снизили с майских 6,6 млн до 5,4 млн тонн. В прошлом году было больше 10 млн тонн. То есть тут падение также очень существенное - почти вдвое по сравнению с минувшим сезоном.

Кукурузы соберем, как ожидается, 24 млн тонн против прошлогодних 37,6 млн (в мае прогнозировали 27,3 млн тонн). По подсолнечнику ожидается 9 млн тонн, тогда как годом ранее было 16,9 млн тонн.

То есть практически по всем основным культурам по сравнению с прошлым годом снижение урожая в 1,5-2 раза.

Основная причина — война. Как пояснили и в Украинской зерновой ассоциации, почти на миллион гектар за последнее время уменьшились площади, с которых реально собрать урожай (тут как угодья, оказавшиеся на захваченных территориях, так и те, к которым вплотную пододвинулась линия фронта).

"Есть объективные препятствия для сбора урожая на заминированных, оккупированных площадях и уничтоженные посевы", - заявили в Украинской зерновой ассоциации.

Понятно, что Украине даже с учетом снижения урожая на внутренние потребности его хватит. Скажем, пшеницы нам нужно всего около 5 млн тонн, а с учетом оттока беженцев еще меньше.

Главный вопрос - что будет с экспортом и закупочными ценами, то есть на какие показатели выйдет агробизнес и станут ли фермеры сеяться дальше.

Мы уже писали, что на фоне блокировки экспорта закупочные цены в Украине резко упали. Хотя при этом мировые ценники били все рекорды. По ряду культур, например, ячменю, аграриям предлагали выкуп зерна намного ниже себестоимости. Так, за тонну платили всего 800 гривен при том, что уже на элеваторе он стоил 100 долларов, в украинском порту Рени — 180 долларов, а в порту Констанца (Румыния) — 290 долларов.

Аграрии рассказывали "Стране", что при таких ценниках осенняя посевная кампания была практически обречена: на нее не просто нет денег, главное - нет перспектив.

"Зачем вкладывать средства, сеяться, если потом продать в убыток?" — задавались вопросом фермеры.

Но после этого произошла зерновая сделка, по которой зерно из украинских портов было разрешено вывозить.

Как это повлияло на ситуацию?

Зерно не успевает на выход

Мы уже подробно писали о "зерновом коридоре" и разблокировке поставок из Украины.

В таком формате экспорт работает уже чуть больше месяца.

По данным Администрации Морских портов Украины, за это время вывезли порядка 600 тысяч тонн зерна. Но эксперты считают, что эта цифра не очень показательна, так как за границу пошли уже зафрахтованные ранее объемы.

Новые партии формируются медленно. Украинское зерно, которое ранее брало мировые рынки ценой, сейчас менее конкурентное, чем раньше. Из-за высоких военных рисков выросли страховые ставки по зерновым грузам. В итоге судно из Украины по фрахту стоит в среднем на 10 тысяч долларов в день дороже, чем такое же из румынского порта.

Также из-за длительных проверок грузов в Стамбуле (они являются одним из условий "зерновой сделки") увеличивается время доставки (а это, как минимум, лишняя неделя аренды судна). В итоге доля логистики при экспорте из Украины на 30 долларов с тонны выше, чем при отгрузке из той же Румынии.

На сухопутном направлении также есть проблемы. В последний месяц из-за большого потока фур с зерном многие пограничные пункты стали "непроходными". В очередях приходится стоять неделями, что, понятно, тоже заметно удорожает логистику и в конечном счете - само зерно.

Что касается мировых цен, то они в последнее время немного просели. Факторов несколько: разблокировка украинского экспорта, а также начало поставок российского (в России ожидается рекордный урожай в более 90 млн тонн) и казахского зерна. Напомним: на мировом рынке украинское, российское и казахское зерно входит в одну причерноморскую группу.

То есть за счет большого вала из России (ожидается, что экспорт может вырасти на 25-30%) ценники на зерно причерноморской группы (да и в целом зерновые котировки на мировых биржах) продолжат оставаться вовсе не на том уровне, на который рассчитывали трейдеры, - говорит Пендзин.

Например, как отметили в Graintrade, недавняя закупка Египтом российской пшеницы без проведения международного тендера усилила давление на цены. По сравнению с июльскими закупками, ценник от египетского оператора упал на 8%. В итоге пошли вниз и мировые цены - на чикагской бирже сентябрьские фьючерсы на черноморскую пшеницу упали на 0,7%, до 340,5 долларов за тонну, а на парижской Euronext - на 1%, до 329,25 евро.

Но есть и другие проблемы.

"Нынешние темпы экспорта очень низкие. В стране все еще остается больше 17 млн тонн прошлогоднего урожая. А уже нужно новый закладывать на хранение. По элеваторам дефицит на 10 млн тонн. Чтобы ускорить отгрузки, нужно подключать еще и Николаевский порт. Правда, с учетом военной обстановки в регионе, это может быть достаточно проблематичным, а, если зерно и пойдет, то даже не могу представить, что будет с фрахтом и страховками - они улетят в космос", - говорит Пендзин.

Непонятны не только перспективы по расширению зернового коридора, но и его сохранение хотя бы в действующей конфигурации.

МИД России заявил, что западные санкции все еще мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений и потребовал от всех сторон "добросовестно выполнять стамбульские соглашения по экспорту зерна".

Напомним, Россия заявляла, что вместе с разблокировкой поставок украинского зерна были достигнуты договоренности и о снятии ограничений на поставки российского зерна и удобрений на мировой рынок.

И если Москва посчитает, что эта часть соглашения нарушена, то она может заблокировать (или как минимум не продлить после окончания срока) зерновую сделку в целом.

Уточним, что российское зерно само по себе никогда не было под санкциями, но за счет других санкций (к примеру, по ограничению на заход в порты, расчеты, страхование судов) торговля им была проблематична.

Поэтому как в итоге будет с коридором для украинского зерна и продлят ли стамбульское соглашение (оно заключалось на 120 дней) - вопрос пока открытый.

Виды на урожай

Как Украина сможет распорядится урожаем-2022? По словам Олега Пендзина, на внутренние потребности нам нужно 15-16 млн тонн зерновых (это с учетом продуктового и кормового сегментов).

"Прежние балансы у нас рассчитывались на 40 млн населения и 4,5 млн поголовья скота. Но сейчас людей в стране осталось порядка 30 млн, поголовье сократилось до 3 млн. Поэтому, соответственно, упали и "аппетиты". К примеру, продовольственной пшеницы нужно не 5 млн, а только 3,5 млн. Так что Украине голод точно не грозит", — говорит Пендзин.

Но эти прогнозы — только по физическим запасам на текущий момент. Они не учитывают ни проблем с хранением (и, соответственно, порчи зерна), ни возможных потерь из-за боевых действий (к примеру, "прилета" по зернохранилищу). Поэтому как будет в реальности - никто не знает.

Что касается экспорта, то, по прогнозам Украинской зерновой ассоциации, он может составить 32,8 млн. Но - только при условии сохранения морского коридора и увеличения пропускной способности сухопутных границ.

При оценке экспортного потенциала аналитики отталкивались от достаточно больших переходных запасов.

По зерновым и масличным они в общей сложности составят 30,5 млн тонн.

Поэтому при резком снижении урожая пшеницы, экспорт в УЗА оценивают в 10 млн тонн (так как 10 млн тонн остались еще с прошлого года).

По подсолнечнику экспорт прогнозируется на уровне 6 млн тонн, но тоже с учетом 5,8 млн тонн прошлогодних остатков. При этом переработка подсолнечника на масло, как ожидается, снизится с прошлогодних 10 млн до 7 млн тонн.

Рапса сможем вывезти 2,8 млн тонн, сои - 1,8 млн тонн.

Но тут остается ключевым вопрос логистики. Главное - будет ли сохранен морской зерновой коридор и удастся ли увеличить пропускную способность сухопутных границ (с 1 октября в Украине начнет действовать таможенных безвиз с ЕС, что позволяет рассчитывать на ускорение оформления грузов, но непонятно, достаточно ли будет этих упрощений).

При этом ясности по мировым ценам пока нет. Все зависит от производства пшеницы в Канаде (объемы могут вырасти, по сравнению с прошлогодними, на 12-13 млн тонн, до 34-35 млн).

Повышен прогноз урожая пшеницы также в Индии.

По кукурузе, наоборот, возможно снижение предложения из-за сильной засухи в ЕС (соответственно, цены вырастут).

Невиданная засуха сейчас и в Китае (при этом в отдельных провинциях, наоборот, наводнения). В Bloomberg уже спрогнозировали проблемы с урожаем, и, как следствие, увеличение потребностей в импорте, что будет гнать вверх биржевые котировки.

Будет ли осенняя посевная

Но главное, это даже не нынешний урожай (он, хоть и в меньших объемах, чем в прошлом году, но все таки уже есть).

Основная вопрос сейчас - урожай следующего года.

Его во многом обеспечивает осенняя посевная компания (озимые), которая в этом году оказалась в Украине под вопросом.

"Проблем много. Главная — закупочные цены, которые предлагают аграриям за урожай этого года, хоть немного и выросли, все равно остаются низкими - фактически не уровне себестоимости. Трейдеры хотят переложить на фермеров все свои затраты и риски, а так как в стране большие запасы зерна, они могут себе позволить не слишком активно повышать ценники", - говорит Пендзин.

Отметим, что на специализированных ресурсах предложений по закупке агропродукции достаточно много. Но спрос в основном на подсолнечник и кукурузу. При этом цены выше, чем на период блокировки экспорта, всего на 7-10%. Скажем, кукурузу скупают по 3500-3900 гривен за тонну, то есть, меньше 100 долларов. При этом за границей ее можно продать за 340 долларов.

За пшеницу предлагают от 3700 (за фураж) до 5000 (за продовольственную), что заметно дешевле мировых котировок (больше 300 долларов за тонну).

Захотят ли селяне вкладываться в будущий урожай при таких ценах - вопрос открытый.

"Сейчас цены балансируют на уровне себестоимости. Но себестоимости теперешней. На будущий урожай затраты могут быть выше - непонятно, что будет с курсом, ценами на удобрения, семена, топливо, хранение. Без помощи государства аграрии могут не потянуть такие расходы", - говорит нам аграрий из Николаевской области.

"Нужно понимать, что мы то сеяли с прицелом на урожай на 40% больше, чем получили в реальности. И это не просто цифры. Все это - убытки конкретных компаний, которые большинству попросту не за что покрыть. Сельское хозяйство оказалось в ужасающей ловушке", — добавил Пендзин.

По данным главы Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, порядка 4 млн гектар сельхозугодий все еще остаются заминированными, около 50% хозяйств заявляет о проблемах с материально-техническим обеспечением будущей посевной. По его оценкам, сокращение площадей под озимые может составить 25-30%. Среди причин — прошлогодние остатки, низкие темпы экспорта, ограниченный доступ к кредитным ресурсам (государство недавно анонсировало льготную программу кредитования под осеннюю посевную - Ред) , низкие внутренние цены на зерновые и масличные.

Тем не менее, по его мнению, нет угрозы ни для продовольственной безопасности Украины (хотя цены на еду и продолжат расти), ни для мирового рынка.

Впрочем, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2023 году в мире ожидается серьезная нехватка продовольствия.

В том числе и из-за того, что фермеры планируют сократить посевные площади. Международные аналитики все чаще говорят о "глобальном продовольственном кризисе", но не только из-за войны, а также по причине климатических катаклизмов и роста цен на энергоносители (что увеличит стоимость удобрений).

Он чреват ростом цен на продовольствие на фоне снижения его предложения, увеличением армии голодающих, массовыми беспорядками в нуждающихся странах, а также усилением миграционных потоков.