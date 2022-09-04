Из портов Большой Одессы вышел самый большой караван судов за все время действия инициативы "Зерновой коридор".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В составе каравана, сформированного в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный", отправились 13 судов. В общей сложности на борту - 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в 8 стран мира.

Министерство также сообщает, что в ходе реализации "Зернового коридора" уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн. тонн агропродукции.

Ранее Зеленский сообщил, что всего уже 1,5 миллиона тонн зерновых вышли из трех портов.

Также The Economist писал, что после разблокировки портов экспорт зерна из Украины превысит довоенные показатели. До войны экспорт в среднем составлял 4,2 млн тонн в месяц. В июне, когда трафик пошел через Дунай, удалось достичь темпов в 2,5 млн тонн в месяц. А теперь, после разблокировки экспорта, ожидается показатель в 5 миллионов тонн в месяц.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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