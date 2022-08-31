Украине для хранения урожая в нынешнем сезоне нужны одноразовые и мобильные зернохранилища общей емкостью до 20 миллионов тонн. Стране удалось законтрактовать необходимое оборудование. Однако из-за закупки Украиной таких зернохранилищ их запасы на мировом рынке истощены.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

"Украина, возможно, забрала все одноразовые системы для хранения урожая, которые сейчас доступны на мировом рынке. Они в основном идут в Украину. Потому украинский рынок и государство подстраховалось, и я надеюсь, что особенных проблем с хранением урожая не будет", - заявил Сольский.

По его словам, большую часть средств для хранения урожая закупил украинский агробизнес в частном порядке.

"Судя по нашему мониторингу рынка и общению с его участниками, 15-19 млн тонн единовременного хранения законтрактовал бизнес, а также с помощью международных средств и через организацию ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - Ред.) было закуплено и проведен тендер в этом месяце по инициативе МинАПК на примерно 6 млн тонн единовременного хранения", - подчеркнул министр.

Он добавил, что накануне был проведен отдельный тендер от Агентства США по международному развитию (USAID) по закупке для Украины мобильных силосов для хранения более чем 1 млн тонн сельхозкультур, а также оборудования для их загрузки и выгрузки.

Мобильные зернохранилища позволят спасти урожай этого сезона, поскольку из-за войны к концу 2022 года в Украине ожидается дефицит 10-15 млн тонн элеваторных мощностей.

Между тем "Страна" рассказывала, что урожай 2022 года в Украине на 40% ниже прошлогоднего.