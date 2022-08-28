В украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая.

Об этом заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла.

По словам Амира Абдуллы, нашей стране необходимо продать несколько миллионов тонн продовольствия, чтобы освободить место для следующего урожая.

С момента подписания соглашения о разблокировании украинских портов для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт более миллиона тонн зерна, уточнил Абдулла.

"С помощью Черноморской зерновой инициативы удалось освободить какое-то место, но необходимо экспортировать гораздо больше зерна, чтобы освободить место для следующего урожая", - сказал он.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины подвело итоги 20 дней работы инициативы "Зерновой коридор". За эти 20 дней из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых совокупно вывезено 670 тысяч тонн агропродукции.

Кроме того, по данным The Economist, экспорт зерна из Украины после разблокировки портов превысит довоенные показатели.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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