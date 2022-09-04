Из портов Украины вышли еще 12 судов с зерновой продукцией. Вывоз продукции осуществляется под контролем Совместного координационного центра.

Об этом сообщило министерство обороны Турции в воскресенье.

"Отгрузка зерна в украинских портах продолжается под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще 12 судов, загруженных зерном", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сообщил, что всего уже 1,5 миллиона тонн зерновых вышли из трех портов.

В то же время Deutsche Welle писал, что договор об экспорте зерна из Украины пока не дает желаемых результатов в борьбе с мировым продовольственным кризисом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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