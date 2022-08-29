Турция увеличивает в пять раз сборы за проход через проливы с октября. Повышение сборов коснется и украинского зернового экспорта, маршрут которого проходит через проливы.

Об этом сообщает турецкое правительственное издание Sabah со ссылкой на сотрудника турецкого министерства транспорта.

"Со вступлением в силу 7 октября 2022 года плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы будет увеличена в 5 раз, а выручка, которая в текущем виде составит 40 миллионов долларов, вырастет до 200 миллионов долларов", - сообщила газета.

Как поясняет издание, правительство Турции утвердило новый тариф на проход через государственные водные проливы. Тариф для иностранных судов будет увеличен в пять раз с октября 2022 года. Министерство транспорта Турции уже согласовало увеличение сборов с международной комиссией.

По словам властей, решение принято в связи с повышающимся наплывом судов и в рамках существующей конвенции Монтре. Как объясняет Минтранс Турции, повышение связано, в том числе, и с возрастанием затрат на обеспечение судоходства и работу маяка. Сюда также входят сборы за эвакуацию и сопровождение судов, а также медобслуживание.

Напомним, конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. Таким образом, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

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