Cудно Lady Zehma, направлявшееся из Украины в Стамбул с зерном, село на мель из-за неисправности руля и перекрыло пролив Босфор.

Об этом сообщает главное управление береговой охраны Турции в Twitter.

Известно, что 173-метровое судно бросило якорь в бухте Бебек.

На место происшествия направились спасательные катера и буксиры для грузовых судов. Движение по Босфорскому проливу приостановлено.

Lady Zehma — одно из шести судов с сельхозпродукцией, вышедших из украинских портов 30 августа.

Это не первая проблема с кораблем, перевозящим зерно по "зерновому соглашению". В середине августа первое судно с украинской сельхозпродукцией на борту, зерновоз Razoni, пропало и не выходило на связь.

Правда, через три дня судно обнаружилось в Сирии.

Вообще же груз с 26 тоннами украинского зерна на борту Razoni направлялся в Ливан, но покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.

Как сообщала "Страна", ранее папа римский Франциск назвал "знаком надежды" отправку из Украины кораблей с грузом зерна на борту.