Зерновоз Razoni – первое судно, вышедшее из Украины две недели назад и пропавшее с радаров на три дня, – нашли в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.



Cудно Razoni, вышедшее из Одесского порта 1 августа в рамках международного соглашения о продолжении морской торговли украинским зерном, обнаружилось в сирийском порту Тартус.



В последние дни его местонахождение было неизвестно, потому что у судна был отключен транспондер.



На борту судна находилось 26 тысяч тонн кукурузы. Источник Reuters сказал, что по крайней мере часть кукурузы разгружается в сирийском порту.

Как писала "Страна", накануне пропажи, 14 августа, зерновоз прибыл в сирийский порт Тартус.

Вообще же груз с 26 тоннами украинского зерна на борту Razoni направлялся в Ливан, но покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.