Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, как работает "зерновой коридор".

"Нормально. Не хуже, чем мы ожидали. Главное, что есть динамика. Состоянием на 4 сентября — 87 кораблей с 2 076 280 тонн продукции вышли из черноморских портов Украины", — рассказал Николай Сольский.

Также министр аграрной политики объяснил, почему через "зерновой коридор" экспортируют много кукурузы.

"Ее остатков было больше всего. Трейдеры первоочерёдно вывозят то, за что они заплатили ещё в прошлом году. Поэтому понятно, что пшеница летом этого года не пользуется таким спросом, как в предыдущем. Вместе с тем, пшеницу начали экспортировать из Украины, просто в этом году это происходит одновременно с другими культурами, поэтому этот сезон будет иметь свои нюансы", — сказал он.

Кроме этого, по словам Сольского, Украина скупила все доступные на рынке одноразовые мешки для хранения зерна.

"То, что доступно прямо сейчас - все скуплено. Самостоятельно бизнесом или черёд через организацию ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - Ред.). ФАО ООН в прошлом месяце был проведен тендер по инициативе МинАПК на примерно 6 млн тонн единовременного хранения. Это мы будем распределять уже со следующего месяца", — сказал Сольский.

Также он сообщил, что только началась уборная урожая подсолнухов и кукурузы.

"Так как уборная этих культур только началась — конкретных цифр ещё нет. Однако по состоянию на первое сентября собрано 25.76 ммт зерновых, из которых: пшеница — 19.16ммт (99% неоккупированных территорий), ячмень 5.5ммт (100%), рапс 3.1ммт (100%)", — рассказал министр.

Кроме этого, Сольский прокомментировал, что будет с ценами на гречку.

"Нужно дождаться нового урожая, посмотрим, какая будет цена. Я думаю, что высоких цен на гречку не будет. Это стандартная ситуация с гречкой. Когда гречки мало, аграрии планируют сеять больше, потом оказывается, что продукта больше, чем спрос на него — цена падает. Такие колебания есть всегда", — отметил министр аграрной политики.

Напомним, 4 сентября из украинских портов вышли еще 12 судов с зерном.

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