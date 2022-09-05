За время работы "зернового коридора" наиболее активно украинские суда с агропродукцией принимала Турция - 19 кораблей. На втором месте - страны Евросоюза.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная ВВС.

Третий по величине партнёр - Африка (большая часть грузов идёт в Египет).

В основном "зерновым коридором" идет кукуруза, ее отправили более 791 тысячи тонн.

На втором месте - пшеница, 216 тыс. тонн.

Как писала "Страна", экспорт зерна из Украины отмечен рядом трудностей. Так, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель и перегородило Босфор.

Впрочем, уже 3 сентября в Босфорском проливе судоходство восстановили.

И уже 4 сентября из портов Большой Одессы вышел самый большой караван судов за время работы "Зернового коридора". В составе каравана отправились 13 судов. В общей сложности на борту - 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в 8 стран мира.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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