Судоходство в Босфорском проливе в Турции восстановлено.

Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает турецкий гостелеканал TRT со ссылкой на управление береговой охраны.

"Движение судов в проливе восстановлено", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября судно Lady Zehma, направлявшееся из Украины в Стамбул с зерном, село на мель из-за неисправности руля и перекрыло пролив Босфор. На место происшествия направились спасательные катера и буксиры для грузовых судов. Движение по Босфорскому проливу было приостановлено. Lady Zehma — одно из шести судов с сельхозпродукцией, вышедших из украинских портов 30 августа.

Отметим, что это не первая проблема с кораблем, перевозящим зерно по "зерновому соглашению". В середине августа первое судно с украинской сельхозпродукцией на борту, зерновоз Razoni, пропало и не выходило на связь. Правда, через три дня судно обнаружилось в Сирии.

Кроме того, мы сообщали, что Турция увеличивает в пять раз сборы за проход через проливы с октября. Повышение сборов коснется и украинского зернового экспорта, маршрут которого проходит через проливы.