Планов на встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на саммите G20 пока нет. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, пишут российские СМИ.

"Нет, [встреча президентов РФ и Украины не планируется]", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как писала "Страна", и Путин, и Зеленский приняли приглашение Индонезии посетить саммит G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявлял, что Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов Украины и России на полях саммита "Большой двадцатки", если Зеленский и Путин приедут на него. На днях Таварес также заявлял, что "это прекрасный шанс для переговоров".

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто. По его словам, пандемия и война в Украине влияют на восстановление мировой экономики. "Мы понимаем, что G-20 может стать катализатором восстановления мировой экономики", - сказал Джоко Видодо.

Также мы писали, что в Офисе президента прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что время и контекст этой встречи пока не определены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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