В пятницу, 9 сентября, в Украине идет уже 198-й день войны с Россией.

О том, что происходит сейчас на военных и политических фронтах, анализ ситуации - читайте подробнее в итогах дня за 8 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

9 сентября

06.40 Появились фото, как сейчас выглядит Дворец культуры в прифронтовом Бахмуте, который подвергается обстрелам. Фото публикуют местные паблики.

06.30 С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обстрелами было повреждено 826 медицинских учреждений. Еще 127 уничтожено полностью. В то же время удалось восстановить 62 объекта.

Об этом сообщает Минздрав.

06.15 За минувшие сутки армия РФ за обстреляла три ОТГ Сумской области. В Шосткинском районе на мине подорвался автомобиль.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

06.06 За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 59 венных РФ, 3 реактивные системы залпового огня "Ураган", 2 самоходных орудия артиллерии "Пион", самоходную гаубицу "Мста-С" и 6 единиц автобронетехники. Об говорится в сообщении Командования "Юг".

05.50 С 1 сентября текущего года ВСУ освободили более тысячи квадратных километров захваченной РФ территории Украины. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.