Украина и Польша договорились о строительстве хаба по ремонту военной техники и проведению учений с международными партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном с президентами Украины Владимиром Зеленским и Латвии Эгилсом Левитсом брифинге в Киеве.

Матеуш Моравецкий рассказал, что во время переговоров сегодня обсуждался вопрос создания специального хаба, где осуществлялся бы ремонт военной техники и обучение украинских военных.

Кроме того, речь шла об участии польских компаний в восстановлении Украины.

Неделю назад "Страна" сообщала, что Евросоюз создал хаб для эвакуированных раненых и больных из Украины. Он расположен недалеко от польского города Жешув.

Между тем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

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