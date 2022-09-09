В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет польское издание Polsat News со ссылкой на спикера правительства Петера Мюллера.

Программа визита предусматривает несколько встреч, в ходе которых стороны обсудят геополитическую ситуацию, энергорынок, энергетическую и военную безопасность.

Мюллер объяснил, что информацию о визите обнародовали с опозданием из соображений безопасности. При этом он отметил, что приезд Моравецкого в Киев – это политический сигнал Кремлю.

"Этот сигнал также будет послан сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", – добавил спикер правительства.

Как писала "Страна", с учетом беженцев из Украины население Польши в этом году достигло 42 миллионов.

Ранее Моравецкий раскритиковал Макрона за звонки Путину. Он заявил, что "с преступниками не договариваются, с ними борются".

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