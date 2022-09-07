С учетом беженцев из Украины население Польши в этом году достигло 42 миллионов
В результате наплыва беженцев, население Польши достигает 42 млн.
Об этом сообщает популярное деловое издание Forsal.
Авторы статьи добавляют, что к удивлению скептиков, страна превосходно проходит практический тест на социальную и институциональную гибкость.
Ни один прогноз о коллапсе социальной системы в стране не сбылся. Данные Министерства социальной политики подтверждают, что большинство работоспособных украинцев, приехавших после 24 февраля – трудоустроились. Причем степень интеграции беженцев с польским рынком труда такова, что даже Германия может позавидовать.
Выходцы из Украины в Польше чувствуют себя удобнее, нежели выходцы из Азии в Германии – благодаря языковой и культурной близости первым легче найти работу.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Польша не будет взимать налоги с украинских беженцев, дистанционно работающих на отечественных работодателей.
Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
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