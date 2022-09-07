В результате наплыва беженцев, население Польши достигает 42 млн.

Об этом сообщает популярное деловое издание Forsal.

Авторы статьи добавляют, что к удивлению скептиков, страна превосходно проходит практический тест на социальную и институциональную гибкость.

Ни один прогноз о коллапсе социальной системы в стране не сбылся. Данные Министерства социальной политики подтверждают, что большинство работоспособных украинцев, приехавших после 24 февраля – трудоустроились. Причем степень интеграции беженцев с польским рынком труда такова, что даже Германия может позавидовать.

Выходцы из Украины в Польше чувствуют себя удобнее, нежели выходцы из Азии в Германии – благодаря языковой и культурной близости первым легче найти работу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Польша не будет взимать налоги с украинских беженцев, дистанционно работающих на отечественных работодателей.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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