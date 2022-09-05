Правительство Польши заявило об отказе от сбора налогов с беженцев из Украины, которые прибыли после полномасштабного вторжения России и работают удаленно на своего украинского работодателя.

Об этом сообщает Money.pl.

Как пишет издание, ранее предусматривалось, что граждане Украины должны подать налоговую декларацию в Польше и оплатить налог на прибыль до 20 сентября. Согласно национальным и международным правилам, беженцы, которые пересекли польско-украинскую границу 24 февраля и с того времени не покидали Польшу, а работали все время дистанционно на своего украинского работодателя, с 25 августа (то есть после 183 дней пребывания в Польше) становятся налоговыми резидентами Польши.

Речь идет о налоге PIT (Personal Income Tax), который в Польше платит каждый, кто получает доходы. Так, украинцы, приехавшие в Польшу 24 февраля, должны оплатить такой налог в сентябре и далее вносить его ежемесячно.

Однако власть Польши решила отказаться от сбора налогов с украинцев, которые в этой стране нашли убежище и работают удаленно, платя налог на прибыль в своей стране. Таким образом, Польша отказалась от взимания этих налогов в пользу украинской стороны.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, заставят ли украинских беженцев в странах Евросоюза платить налог в месте нового пребывания.

Мы также сообщали, что почти четверть украинцев трудоспособного возраста, которые с начала войны уехали в Польшу, уже устроились там на работу.