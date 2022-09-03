С начала вторжения России пограничная служба Польши зарегистрировала уже более 6 млн въездов с территории Украины. Только 2 сентября польскую границу пересекли 22 200 украинцев. В то же время в обратном направлении выехали 25 700 человек.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на польскую погранслужбу.

Пограничники рассказали, что это свидетельствует о сохранении тенденции, наметившейся в последние недели: в настоящее время число уезжающих из Польши украинцев превышает число прибывающих.

Польшу и Украину связывает более чем 500-километровая граница, которая также является восточной границей Евросоюза.

С начала войны из Польши в Украину вернулись 4,2 млн человек, преимущественно украинских граждан. Официальные данные о том, сколько украинских беженцев остались в Польше, а сколько выехали через польскую территорию в другие страны Евросоюза, отсутствуют.

Напомним, 91% украинских беженцев задумываются о возращении на родину. Однако половина из них говорят о возвращении лишь после окончания войны.

Ранее мы писали, что украинским беженцам в Польше планируют выдавать электронный документ "Diia pl". Он позволит подтвердить законное пребывание на территории Польши и позволит путешествовать в пределах ЕС, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Евросоюзе.