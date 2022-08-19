Правительство Украины направит письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС, чтобы украинские беженцы спустя полгода пребывания в странах Евросоюза не получали налоговое резидентство и не должны были уплачивать там налоги в том числе за доходы в Украине.

Как сообщил в Facebook член экономического штаба при Минэкономики Михаил Кухар, Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам "ководный прецедент", чтобы избежать двойного налогообложения.

Также по словам Кухара, готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и Госналоговой службы, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в странах ЕС решают вопрос с налогами с украинских беженцев и заставят ли их с августа платить налоги в Европе.

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до конца ноября.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.